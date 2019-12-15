Malatya'da suçlulara geçit yok - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da suçlulara geçit yok - Son Dakika

Malatya'da suçlulara geçit yok

6 saat önce

Malatya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulama ve operasyonlarla, hırsızlık, araç kurşunlama, gasp ve ruhsatsız silah taşınması gibi olayların şüphelileri yakalandı.

Malatya'da suçlulara geçit yok, System.String[]

Malatya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulama ve operasyonlarla, hırsızlık, araç kurşunlama, gasp ve ruhsatsız silah taşınması gibi olayların şüphelileri yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre önceki gün Başharık ve Koyunoğlu Mahallelerinde araçtan ve işyerinden hırsızlık olayının ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren şüpheliler K. Ş., A. K., ve R. Z.'yi gözaltına aldı.


Şüpheliler çaldıkları 1 adet oto teybi, 2 adet adet hoparlör, 1 adet tablet bilgisayar, 1 adet tablet tutucu, ses sistemi ve 150 adet kazak ile birlikte yakalanan şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.


Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ayrıca geçtiğimiz günlerde Uçbağlar Mahallesinde bir depodan 300 kilogram kuru kayısı çaldığı belirlenen A. D. isimli şüpheli de Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.


Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan asayiş uygulamaları ve çalışmalar kapsamında Melekbaba Mahallesinde yaşanan gasp olayının şüphesi M. K. ekipler tarafından gözaltına alındı. Hırsızlık Büro ekiplerince yakalanan şahsın UYAP sorgusunda ise 'Konutta birden fazla kişi ile birlikte yağma suçundan' arandığı tepiş edildi.


Pençe Timi tarafından ise Dabakhane Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde yapılan şok uygulamada durdurulan C.G. isimli bir şüphelinin üzerinden 1 ruhsatsız kurusıkı tabanca ele geçirildi. Güven-5 timi ise Halep Caddesi Dabakhane Mahallesinde şüphe üzerine durdurduğu bir araçta ruhsatsız tüfek ele geçirdi.


Yine Melekbaba Mahallesi Biruni Caddesi üzerinde bir şahsa ait aracın kurşunlanması olayı ile ilgili de Gasp büro Amirliğince yapılan çalışmalarda olayı gerçekleştiren M. Ş. I. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. - MALATYA

Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 01:59 Kaynak: İHA
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