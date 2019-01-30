Malatya'da Suçüstü Yakalanan İki Hırsız Tutuklandı

Malatya
'da bir evden hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan iki kadın tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşilyurt
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir evden hırsızlık yapan Ş.U. ile E.U'yu suç üstü yakaladı.
Kadın şüphelilerin kimlik kontrolü yapan ekipler, Ş.U'nun Sivas
'tan "Aletle kilit açmak suretiyle hırsızlık suçundan" yakalama emri olduğu ve önceki yıllarda 5 ayrı "evden hırsızlık" suçundan kaydının olduğu belirledi. Ekipler, diğer şüpheli E.U'nun ise "kasten yaralama" ve "evden hırsızlık" suçlarından kaydının bulunduğunu tespit etti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.