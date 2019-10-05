Malatya'da, Yeşilyurt Belediyesi ve 15 Temmuz Milli İrade Ocakları tarafından "Şüheda'nın Sesi" programı düzenlendi.

Yeşilyurt Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik Malatya Müftüsü Veysel Işıldar Kur'an-ı Kerim okumasıyla başladı.

Malatya Valisi Aydın Baruş, etkinlikte yaptığı konuşmada, şehit ailelerinin önünde saygıyla eğildiğini ve ellerinden öptüğünü belirtti.

İnsanın hayattaki en aziz varlığının canı olduğunu aktaran Baruş, "Milletimiz tarih boyunca aziz bildiği kutsal değerler uğruna canını çekinmeden veren şehadet anlayışına sahiptir. Başka milletlerde bunu bulamazsınız. Anadolu topraklarında binlerce yıldır kurduğumuz medeniyetimizde ne zaman ki vatanımızın birliğine, bağımsızlığımıza, özgürlüğümüze el uzatılmışsa o zaman bu milletin gençleri, çocukları, kadınları ve erkekleri hiç düşünmeden o aziz mücadeleye baş koymuştur." ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da programa ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

Türkiye'nin bütünlüğü için canını feda eden şehitleri rahmetle andığını belirten Çınar, şunlar kaydetti:

"Öncelikle şanlı tarihimizin ebedi kahramanları olan bütün şehitlerimizi minnetle ve saygıyla yad ediyorum. Şehitlerimizin emanetleri olan anneleri, babaları ve kardeşleri bizim başımızın tacıdır. Böylesine şerefli bir makamın sahibi olan şehitlerimizin anne ve babaları ve akrabaları olarak ne kadar iftihar etseniz azdır. Biz de bu aziz milletin mensupları olarak aziz şehitlerimize ve sizlere ne kadara teşekkür etsek azdır."

Programda, Şehit Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, Şehit Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, Şehit Eren Bülbül'ün kardeşi Çağlar Bülbül ve Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk de birer konuşma yaptı.