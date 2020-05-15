Malatya'da sulama ile 635 milyon 347 bin TL kazanılacak - Son Dakika

Malatya'da sulama sezonu açılırken, bu yıl sulanacak tarım arazileri ile birlikte Malatya'da sulama ile 635 milyon 347 bin TL kazanılacak.



Devlet Su İşleri ( DSİ) Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız, yaptığı yazılı açıklama ile Malatya'daki sulama çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.



Malatya'da 2020 yılı sulama sezonunun başladığını açıklayan DSİ Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız, "Malatya ilimiz ve ilçelerimizde toplam 935 bin 710 dekar tarım arazisi sulanacaktır. Bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 635 milyon 347 bin TL katkı sağlanması hedeflendi" ifadelerine yer verdi.



Darende Gökpınar Sulaması 109 milyon kazandıracak



Yıldız, "Malatya ilinde en önemli sulama projelerinden birisini Malatya Darende Gökpınar Sulaması olduğunu ifade ederek, iş kapsamında 93 bin 500 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak olup bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 109 milyon 511 bin 290 TL katkı sağlanacaktır. DSİ ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmektedir. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz" diye konuştu. - MALATYA