Malatya'da sulama kanalında yaşlı bir kadına ait ceset bulundu - Son Dakika

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aile yakınları ve mahallelinin bir süre aradığı Maho'nun DSİ'ye ait sulama kanalında cansız bedeni bulundu.

Makam odasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle görevden alınan sendika başkanı: Bu bana düzenlenmiş bir komplodur