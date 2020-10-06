Malatya'da sulama kanalında yaşlı bir kadına ait ceset bulundu - Son Dakika

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 96 yaşında bir kadın sulama kanalında ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Bahri Mahallesi'nde oturan Erhan Maho'dan (96) haber alamayan yakınları çevrede arama çalışması başlattı.
Aile yakınları ve mahallelinin bir süre aradığı Maho'nun DSİ'ye ait sulama kanalında cansız bedeni bulundu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaşlı kadının cesedi, Malatya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 20:21 - Kaynak: AA
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