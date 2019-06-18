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Malatya'da şüpheli çanta alarmı

21 dakika önce

Malatya'da bir bankanın ATM'si önünde unutulan çanta kısa süreli paniğe sebep oldu.

Malatya'da şüpheli çanta alarmı, System.String[]
Malatya'da bir bankanın ATM'si önünde unutulan çanta kısa süreli paniğe sebep oldu. Çantanın sahibi, bomba imha ekipleri çantayı patlatacağı sırada olay yerine gelerek çantasını alınca çevredekiler rahat bir nefes aldı.

Malatya'da kent merkezinde bir ATM önünde bulunan çanta polisi hareket geçirdi. Emniyet ekipleri çantanın bulunduğu alanda geniş çaplı güvenlik önlemi alarak caddeyi hem araç hem de yaya trafiğine kapattı. Kısa sürede olay yerine gelen bomba imha ekipleri çantayı fünye ile patlatmaya hazırlanırken, bir kadın polislerin yanına gelerek çantanın kendisine ait olduğunu söyledi. Ekipler yapılan incelemenin ardından çantanın kadına ait olduğunu tespit ederek çantayı sahibine verdi. Bunun üzerine çevredekiler rahat bir nefes alırken ekipler caddeyi yeniden yaya ve araç trafiğine açtı.

Çantayı unutan kadın ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:00 Kaynak: İHA
Malatya, Güncel
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