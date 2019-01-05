Malatya'da Şüpheli Çanta Polis Alarma Geçirdi
12 dakika önce
Malatya'da trafik ışığı direğine bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi.
Malatya
'da trafik ışığı direğine bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi.
Edinilen bilgilere göre, İnönü Caddesi Emeksiz Kavşağı yolu üzerinde trafik ışığı direğine bırakılan el çantasını fark eden vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler çevre güvenliği alarak uzman ekipleri olay yerine çağırdı. Çantanın bulunduğu alan güvenlik çemberine alınırken yol da çift taraflı yaya ve araç trafiğine kapatıldı.
Olay yerine gelen bomba imha uzmanı giydiği özel giysisi ile sinyal kesici eşliğinde çantanın yanına giderek fünye yerleştirdi. Daha sonra fünye kontrollü bir şekilde patlatıldı. Şüpheli çanta boş çıkarken yol daha sonra yeniden trafiğe açıldı. Polis
ekipleri MOBESE görüntülerinde çantayı saat 20.30 sularında trafik ışığı direğine bıraktığını tespit ettiği şahsı yakalamak için çalışma başlattı. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:42 Kaynak: İHA
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