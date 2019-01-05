Son Dakika Haberleri: Malatya'da Şüpheli Çanta Polisi Alarma Geçirdi

Malatya'da Şüpheli Çanta Polisi Alarma Geçirdi

12 dakika önce

Malatya'da şüpheli çanta polisi alarma geçirdiMALATYA - Malatya'da trafik ışığı direğine bırakılan çanta polisi alarma geçirdi.

Malatya'da şüpheli çanta polisi alarma geçirdi

MALATYA - Malatya'da trafik ışığı direğine bırakılan çanta polisi alarma geçirdi.
Olay, İnönü Caddesi Emeksiz Kavşağı mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre,İnönü Caddesi Emeksiz Kavşağı yolu üzerinde trafik ışığı direğine bırakılan el çantasını fark eden vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler çevre güvenliği alarak uzman ekipleri olay yerine çağırdı.Çantanın bulunduğu alan güvenlik çemberine alınırken yol da çift taraflı yaya ve araç trafiğine kapatıldı.
Olay yerine gelen bomba imha uzmanı giydiği özel giysisi ile sinyal kesici eşliğinde çantanın yanına giderek fünye yerleştirdi. Daha sonra fünye kontrollü bir şekilde patlatıldı. Şüpheli çanta boş çıkarken yol daha sonra yeniden trafiğe açıldı.
Polis ekipleri mobese görüntülerinde çantayı 20.30 sularında trafik ışığı direğine bıraktığını tespit ettiği şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:42 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Avrupa'yı Sarsan Sarı Yelekliler İngiliz Parlamentosunu Hedef Aldı "3600'ü Yap Artık" Diyen Genç Kızı, Erdoğan'ın "Tamamdır" Cevabı Tatmin Etmedi

Üst Geçitte İntihar Etmek İsteyen Arkadaşının Üzerine Atladı 92 Yaşındaki Emekli Albay, Silahla Başından Vurulmuş Şekilde Ölü Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 23:54:39. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da Şüpheli Çanta Polisi Alarma Geçirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]