Son Dakika Haberleri: Malatya'da Şüpheli Ölüm

Malatya'da Şüpheli Ölüm

1 saat önce

Malatya'da şüpheli ölümMALATYA - Malatya'da akşam yemeğinde balık yedikten sonra fenalaşan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Malatya'da şüpheli ölüm

MALATYA - Malatya'da akşam yemeğinde balık yedikten sonra fenalaşan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay Yeşilyurt ilçesine bağlı Gündüzbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya kent Merkezinde ikamet eden Murat Şimşek Gündüzbey Mahallesi İsmetpaşa Caddesi üzerinde bulunan tek katlı müstakil bir evde ikamet eden annesini ziyarete gitti. Akşam yemeğinde balık yiyen Murat Şimşek yemek sonrası aniden fenalaşarak yere yığıldı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Hasan Çalık Devlet Hastanesine kaldırılan şahıs burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden Şimşek'in cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis ekipleri akşam yemeğinde tüketilen balıktan incelemek üzere numune alırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:03 Kaynak: İHA

Yeşilyurt, Malatya, 3. Sayfa
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