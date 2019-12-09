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Malatya'da şüpheli ölüm

6 saat önce

Malatya'da odasında düşerek yaralandığı iddia edilen şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Malatya'da şüpheli ölüm, System.String[]

Malatya'da odasında düşerek yaralandığı iddia edilen şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Şifa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 2'inci katında ailesiyle birlikte yaşayan Melih Gürcü'nün odasında gelen sesi kontrol etmek üzere Gürcü'nün odasına giren kız kardeşi şahsı yerde yatar vaziyette buldu. Aile bireylerinin ihbarı üzerine olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Gürcü burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.


33 yaşındaki yaşındaki Melih Gürcü'nün cesedi, kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi için Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda polis ekipleri tarafından olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - MALATYA

Battalgazi, Malatya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 09:01 Kaynak: İHA
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