Malatya'da şüpheli paket fünyeyle patlatıldı - Son Dakika

Malatya şehir merkezinde bir ağacın yanına bırakılan şüpheli paket fünyeyle patlatıldı.
Atatürk Caddesi üzerindeki otobüs durakları yanındaki bir ağacın kenarında şüpheli paket olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Bölgeye gelen polis ekipleri, alanı güvenlik çemberine alarak trafiği durdurdu.
Bomba imha uzmanları, güvenlik önlemi altında paketi fünyeyle patlatırken paketten çeşitli kıyafetler çıktı.
- Kaynak: AA
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