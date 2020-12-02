Malatya'da şüpheli paket fünyeyle patlatıldı - Son Dakika

Atatürk Caddesi üzerindeki otobüs durakları yanındaki bir ağacın kenarında şüpheli paket olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Malatya şehir merkezinde bir ağacın yanına bırakılan şüpheli paket fünyeyle patlatıldı.

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