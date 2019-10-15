Son Dakika Haberleri: Malatya'da şüpheli 'puset' paniği
Son Dakika Güncel Malatya'da şüpheli 'puset' paniği

Malatya'da şüpheli 'puset' paniği

1 saat önce

MALATYA'da, Eğitim ve Araştırma Hastanesi otopark girişine bırakılan bebek puseti, çevrede panik yarattı.

Malatya'da şüpheli 'puset' paniği, System.String[]

MALATYA'da, Eğitim ve Araştırma Hastanesi otopark girişine bırakılan bebek puseti, çevrede panik yarattı. Polisin, kontrol ettiği puset boş çıktı.

Olay, akşam saatlerinde Özalper Mahallesi'nde meydana geldi. Ankara Caddesi üzerindeki Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkı girişinde puset olduğunu fark edenler, içerisinde bomba veya bebek olabileceği şüphesiyle polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polisler, kaldırımı yaya trafiğine kapattı. Daha sonra gelen sivil polisler ise içerisinde bebek olma ihtimali üzerine kontrol ettiği pusetin boş olduğunu belirledi. Bebek puseti polisler tarafından götürülürken, kaldırım yeniden yaya ulaşımına açıldı.


Bebek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:54 Kaynak: DHA
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