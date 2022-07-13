Bölgede vatandaşların geçişlerine izin verilmez iken yapılan kontrollerde valiz içerisinde elbise çıktı. Herhangi şüpheli bir duruma rastlanmayan olayda valiz incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.

Olay, 18.00 sularında Eski Belediye hizmet binasının bulunduğu Emekliler Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park içerisinde çimlerin üzerinde siyah bir valizi gören çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, valizin bulunduğu bölge güvenlik çemberine alındı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Malatya'da şüpheli valiz alarmı - Son Dakika

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