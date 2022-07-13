Malatya'da şüpheli valiz alarmı - Son Dakika
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Malatya'da şüpheli valiz alarmı

13.07.2022 20:20

Malatya'da şüpheli valiz alarmı Malatya'da bir parkta unutulan valiz polisi alarma geçirdi.

Malatya'da şüpheli valiz alarmı

MALATYA - Malatya'da bir parkta unutulan valiz polisi alarma geçirdi.

Olay, 18.00 sularında Eski Belediye hizmet binasının bulunduğu Emekliler Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park içerisinde çimlerin üzerinde siyah bir valizi gören çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, valizin bulunduğu bölge güvenlik çemberine alındı.

Bölgede vatandaşların geçişlerine izin verilmez iken yapılan kontrollerde valiz içerisinde elbise çıktı. Herhangi şüpheli bir duruma rastlanmayan olayda valiz incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da şüpheli valiz alarmı - Son Dakika

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