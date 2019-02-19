Son Dakika Haberleri: Malatya'da Sürü Yönetimi Elemanı Kursu

Malatya'da Sürü Yönetimi Elemanı Kursu

2 saat önce

Malatya Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Battalgazi Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle sürü yönetimi elemanı kursunun üçüncüsü açıldı.

Malatya'da Sürü Yönetimi Elemanı Kursu, System.String[]
Malatya Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Battalgazi Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle sürü yönetimi elemanı kursunun üçüncüsü açıldı.

Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, iş birliği kapsamında gerçekleştirilen sürü yönetimi elemanı kursunun üçüncüsü düzenlendi.

Birlik Başkanı İhsan Akın, birlik binasındaki kursun açılışında yaptığı konuşmada, kursta 35 yetiştiriciye eğitim verileceğini belirterek, "Asıl amacımız yetiştiricilerimizin kesinlikle daha kaliteli, verimli ve daha bilgili yetiştiricilik yapmalarını sağlamak. Kursiyerlere sürü yönlendirme, sürünün beslenmesi, sürü bakım ve işleri, sürünün sağlığı gibi konularda eğitim verilecek. Kursta verilecek 104 saatlik eğitimin ardından kursiyerler sertifika alacak." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:02 Kaynak: AA

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