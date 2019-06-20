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Malatya'da sürü yönetimi elemanı kursu

47 dakika önce

Malatya'da, Sürü Yönetimi Elemanı Kursunun başarıyla tamamlayan 23 yetiştiriciye sertifika verildi.

Malatya'da sürü yönetimi elemanı kursu, System.String[]
Malatya'da, Sürü Yönetimi Elemanı Kursunun başarıyla tamamlayan 23 yetiştiriciye sertifika verildi.
Malatya Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Battalgazi Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle verilen 4. Sürü Yönetimi Elemanı Kursunu başarıyla tamamlayan yetiştiricilere birlik binasında düzenlenen programda sertifikaları verildi.
Birlik Başkanı İhsan Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada, kursu başarıyla bitiren ilk 3 kişiye sertifikanın yanında plaket de vereceklerini söyledi.
Kursa yetiştiricilerin ilgi gösterdiğini dile getiren Akın, "Kursta verilen eğitimin daha verimli olması açısından kursiyer sayımızı az tutuyoruz. 23 kursiyerimize sertifikalarını vereceğiz. Sürü Yönetimi Elemanı Kursunun 5'incisi için şu an kayıtlarımız yapıldı, 30 yetiştirici başvurdu." şeklinde konuştu.
Akın, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde kadın yetiştiricilerin önemli olduğuna işaret ederek, kadınların içerisinde bulunmadığı küçükbaş hayvan işletmelerinin bir süre sonra kapandığını anlattı.
Konuşmaların ardından Akın, kursu başarıyla tamamlayan ilk 3 yetiştiriciye plaket ve sertifika, diğer yetiştiricilere ise sertifika verdi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:14 Kaynak: AA
Milli Eğitim Müdürlüğü, Battalgazi, Malatya, Güncel
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