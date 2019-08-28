Malatya'da sürü yönetimi elemanı kursu

Malatya'da, Sürü Yönetimi Elemanı Kursunu başarıyla tamamlayan 20 kişiye sertifikaları verildi.

Malatya Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Battalgazi Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle verilen 5'inci Sürü Yönetimi Elemanı Kursunu başarıyla tamamlayan 20 kişiye sertifikaları, yetiştiricilere birlik binasında düzenlenen etkinlikte verildi.

Birlik Başkanı İhsan Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada, kursu başarıyla bitiren ilk 3 kişiye sertifikanın yanında plaket de vereceklerini belirtti.

Sürü Yönetimi Kursu'nda teorik ve uygulamalı eğitim verdiklerini kaydeden Akın, "Eğitimini tamamlayan yetiştiricilere fosforlu yeleklerde vereceğiz. Çobanlarımızı geceleri kara yolu geçiş güzergahlarında sıkıntı yaşıyor. Çobanların, sürülerini kara yollarında karşıya geçirdiği esnada meydana gelen trafik kazalarında can ve mal kayıpları yaşanabiliyor. Oluşabilecek kazaların önüne geçebilmek amacıyla çobanlara hazırladığımız fosforlu yelekleri de ilk defa bu kursta vereceğiz. Önümüzdeki günlerde ise yaylaları ziyaret ederek, diğer yetiştiricilere de bu yelekleri vereceğiz." diye konuştu.

Akın, konuşmasının ardından kursu dereceyle bitiren kursiyerlere sertifika ve plaket verdi.

Kursiyerlere, gece fark edilebilirliklerini arttırmak için fosforlu yelek dağıtıldı.