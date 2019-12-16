Malatya'da sürü yönetimi elemanı kursu - Son Dakika
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Malatya'da sürü yönetimi elemanı kursu

6 saat önce

Malatya Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Battalgazi Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle sürü yönetimi elemanı kursunun altıncısı açıldı.

Malatya'da sürü yönetimi elemanı kursu, System.String[]

Malatya Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Battalgazi Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle sürü yönetimi elemanı kursunun altıncısı açıldı.

Birlik Başkanı İhsan Akın, birlik binasındaki kursun açılışında yaptığı konuşmada, kursta 20 yetiştiriciye eğitim verileceğini belirtti.

Kursta İş güvenliği ve sağlığı, sürü yönlendirme gibi konularda eğitim verileceğini aktaran Akın, "Sürünün beslenmesi, sürü bakım işlemleri, sürü sağlığıyla ilgili teorik ve uygulamalı eğitim vereceğiz. Birlik olarak, üretimin devamlılığını önemsiyoruz. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin en önemli sorunlarından biri sürü yetiştiricisi dediğimiz çobanlık. Bu meslek, meziyetli ve zor. Hastalık ve parazitlerle ilgili birliğimiz veterinerleri tarafından yetiştiricilere eğitim verilecek." dedi.

Akın, 104 saatlik eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifika verileceğini sözlerine ekledi.

Milli Eğitim Müdürlüğü, Battalgazi, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 03:14 Kaynak: AA
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