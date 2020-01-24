Malatya'da sürü yönetimi elemanı kursu düzenlendi - Son Dakika

Malatya'da sürü yönetimi elemanı kursunu bitirenlere sertifika ve fosforlu çoban çantası verildi.

Malatya İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Battalgazi Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle açılan sürü yönetimi elemanı kursunun altıncısını tamamlayanlar için birlik binasında sertifika programı düzenlendi.

Birlik Başkanı İhsan Akın, kursta teorik ve uygulamalı eğitim alan yetiştiricilerin edindikleri bilgiyi tecrübeleriyle birleştirerek, daha verimli sürü yönetimi yapacağını anlattı.

Kurslarla küçükbaş hayvancılığı geliştirmek istediklerini aktaran Akın, "Parazitlerle, hastalıklarla mücadele, yemlemeyle ilgili hocalarımız kursta bilgi verdi. Bu konular verimliliğin arttırılması ve hayvan telefinin önüne geçilmesi açısından önemli." ifadelerini kullandı.

Akın, konuşmasının ardından kursiyerlere sertifika ve fosforlu çoban çantalarını teslim etti.