Kaza, Akçadağ ilçesi Taşevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.F. idaresindeki çapa motoru sürücüsünün kontrolünden çıkarak Alikbiyir mevkiinde yaklaşık 40 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü yaralanırken, durumun fark edilmesinin ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılan yaralı sürücü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Akçadağ, Tragger, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Çapa motoru 40 metreden uçtu: 1 yaralı - Son Dakika

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