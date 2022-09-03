Çapa motoru 40 metreden uçtu: 1 yaralı - Son Dakika
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Çapa motoru 40 metreden uçtu: 1 yaralı

03.09.2022 13:32
Çapa motoru 40 metreden uçtu: 1 yaralı

Malatya'da sürücünün kontrolünde çıkan çapa motoru yaklaşık 40 metreden aşağı uçtu.

Malatya'da sürücünün kontrolünde çıkan çapa motoru yaklaşık 40 metreden aşağı uçtu. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, Akçadağ ilçesi Taşevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.F. idaresindeki çapa motoru sürücüsünün kontrolünden çıkarak Alikbiyir mevkiinde yaklaşık 40 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü yaralanırken, durumun fark edilmesinin ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılan yaralı sürücü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Akçadağ, Tragger, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çapa motoru 40 metreden uçtu: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çapa motoru 40 metreden uçtu: 1 yaralı - Son Dakika
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