Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

07.09.2022 20:30
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Malatya'da sürücünün kontrolünde çıkan otomobil bariyerlere çarptıktan sonra takla attı.

Malatya'da sürücünün kontrolünde çıkan otomobil bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Feci kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Malatya - Sivas karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hekimhan'dan Malatya istikametine seyir halinde olan S.E. idaresindeki 60 TC 272 plaka otomobil sürücüsünün kontrolünde çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak savruldu. Kaza araç sürücüyle birlikte G.E. yaralandı.

Yaralıların bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı kazayla inceleme başlatıldı. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Hekimhan, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika
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