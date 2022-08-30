Malatya'da alkollü sürücü kaldırımda yürüyenlerin arasına daldı: 5 yaralı - Son Dakika
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Malatya'da alkollü sürücü kaldırımda yürüyenlerin arasına daldı: 5 yaralı

30.08.2022 22:04
Malatya'da alkollü sürücü kaldırımda yürüyenlerin arasına daldı: 5 yaralı

Malatya'da sürücüsü alkollü olduğu ileri sürülen otomobil kaldırımda yürüyen vatandaşların arasına daldı.

Malatya'da sürücüsü alkollü olduğu ileri sürülen otomobil kaldırımda yürüyen vatandaşların arasına daldı. Feci kazada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu belirtilen U.D. idaresindeki 44 ADR 320 plakalı Honda marka otomobil Talatbey sokak içerisinde seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünde çıkarak kaldırımda yürüyen vatandaşların arasına daldı, ardından park halindeki 3 araca çarparak durabildi. Can pazarının yaşandığı kazada N.E (63),H.E. (37), M.E.A. (6), A.E.A. (12) ile A.C.E. (20) yaralandı. Kaza sonrası kaçmaya çalışan araç sürücüsü vatandaşlar tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi.

Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan H.E., M.E.A. ile A.E.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Malatya, Fırat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da alkollü sürücü kaldırımda yürüyenlerin arasına daldı: 5 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da alkollü sürücü kaldırımda yürüyenlerin arasına daldı: 5 yaralı - Son Dakika
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