Malatya'da yolcu otobüsü yan yattı: 4 yaralı - Son Dakika
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Malatya'da yolcu otobüsü yan yattı: 4 yaralı

05.09.2022 20:45
Malatya'da yolcu otobüsü yan yattı: 4 yaralı

Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü yan yattı.

Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü yan yattı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, 19.45 sularında Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri MOTAŞ'a ait Dilek-Merkez hattında çalışan sürücüsü öğrenilemeyen 44 AL 793 plakalı halk otobüsü, kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada 4 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Yeşilyurt, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da yolcu otobüsü yan yattı: 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da yolcu otobüsü yan yattı: 4 yaralı - Son Dakika
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