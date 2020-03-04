Malatya'da süt sığırcılığı geliştirilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da süt sığırcılığı geliştirilecek - Son Dakika

Malatya'da süt sığırcılığı geliştirilecek

6 saat önce

Malatya'da, " soğuk zinciri ve süt toplama merkezleri" proje toplantısı düzenlenerek, süt sığırcılığının geliştirilmesi için yapılacaklar ele alındı.

Malatya'da süt sığırcılığı geliştirilecek, System.String[]

Malatya'da, " soğuk zinciri ve süt toplama merkezleri" proje toplantısı düzenlenerek, süt sığırcılığının geliştirilmesi için yapılacaklar ele alındı.


Malatya Ticaret Borsası'nın (MTB) ev sahipliğinde, Fırat Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında başarılı bulunan "Malatya'da Soğuk Zinciri ve Süt Toplama Merkezleri" Projesinin toplantısı gerçekleştirildi. MTB Salonu'nda düzenlenen toplantıya, MTB Başkanı Ramazan Özcan, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Erdoğan Ünal, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İI Koordinatörü Murat Tunç, Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Yunus Kılıç, Tarım Platformu Başkanı İhsan Akın, Süt Üreticileri Birliği Başkanı Aziz Kurtoğlu ve sektör temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan MTB Başkanı Ramazan Özcan, " Suriye'nin İdlib Bölgesi'nde rejim unsurlarının hain saldırısında şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum" dedi.


Özcan, Fırat Kalkınma Ajansına fizibilite desteği projesi kapsamında sunmuş oldukları Malatya'da Soğuk Zinciri ve Süt Toplama Merkezleri projesinin kabul edildiğini hatırlatarak, "Fırat Kalkınma Ajansına yapmış olduğumuz bir müracaatla Malatya'da özellikle hem süt üretim kapasitesinin sağlıklı bir şekilde ortaya çıkarılması, süt toplama merkezleri transferi ile ilgili mutlaka sağlıklı bir rapora ihtiyacımız olduğunu kendilerine müracaat ederek ortaya koymuştum. Sayın genel sekreterimiz de özellikle bu müracaatımızı değerlendirip bu projenin mutlaka sağlıklı bir şekilde hayata geçirilmesi gerekir diyerek onayladıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. Şu anda bu çalışmamız hala devam ediyor" ifadelerini kullandı.


Projeyle ilgili ilk toplantılarını yapmak üzere bir araya geldiklerini ifade eden Özcan, "İnşallah bugünkü toplantıda çok sağlıklı bir şekilde bu süt toplama merkezlerinin oluşturulması, toplanacak sütün soğuk zincirlerle transferinin gerçekleştirilmesi ile ilgili sağlıklı bir rapor çıkacak diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.


Özcan, Malatya ekonomisi için tarım ve özellikle hayvancılığın önem arz ettiğini kaydederek, özellikle süt hayvancılığıyla ilgili Malatya'daki mevcut süt kapasitesinin sağlıklı bir şekilde ortaya çıkarmaları gerektiğini söyledi.


Malatya'nın tarım şehri olma yolunda emin adımlarla ilerlediğinin altını çizen Özcan,"Ziraat Odalarımız ve Tarım İl Müdürlüğümüz beraber yapmış oldukları çalışmalarda Malatya'da tarımın yapılabilirliği, geliştirilip üretim kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapıyorlar. Kayısı bizim en önemli aktörümüz ama kayısı dışında da mutlaka bu şehrin tarımsal hizmetlerde ve üretimde çok iyi bir noktaya getirilmesi gerekiyor. İnşallah bugün bunun adımlarını atacağız" diye konuştu. - MALATYA

Malatya, Fırat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Putin, Güvenlik Konseyi'nde Türkiye-Rusya zirvesini görüştü
Putin-Erdoğan görüşmesi öncesi Moskova'da güvenlik önlemleri arttırıldı CHP'li Engin Özkoç'un TBMM'deki kavgadan hemen önce yaptığı konuşmanın görüntüleri ortaya çıktı NATO'dan Esed Rejimi ve Rusya'ya çağrı: Saldırılara son verin

Son Dakika Haberleri
20:13 Hizmetçiler Sokak Röportajı
20:08 Ünlü oyuncu Wilma Elles, Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a veda ediyor
19:33 Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor tarihinde bir ilk yaşanacak!
18:13 Ebegümecinin faydaları nelerdir? Ebegümeci çayı neye iyi gelir?
18:13 Elmanın faydaları nelerdir? Sarı, kırmızı ve ekşi elma faydaları

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 20:59:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya'da süt sığırcılığı geliştirilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]