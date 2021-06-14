Malatya'da süt toplama merkezi üreticiye ek gelir sağlayacak

"Dünyanın kuru kayısı başkenti" olarak nitelendirilen Malatya'da Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamında hayata geçirilen süt toplama merkeziyle üreticinin gelir yelpazesi genişleyecek.

Malatya Ticaret Borsası, Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) ve Süt Üreticileri Birliği iştirakiyle hazırlanan ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca desteklenen proje kapsamında kente süt toplama merkezi kuruldu.

Günlük yaklaşık bin ton süt üretimi yapılan Malatya'da, 5 ayrı noktaya kurulacak depolarda toplanacak sütler, soğuk zincirle bölgedeki işleme tesislerine ve fabrikalara gönderilecek.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine, kentin ekonomisinin can damarının kayısı olduğunu belirterek, üreticilerin gelir yelpazesinin genişlemesi için çalışmalar yaptıkların söyledi.

Hayvancılıkta kentin, bölgenin yükselen değerlerinden biri olduğunu dile getiren Özcan, Tarım ve Ormancılık İl Müdürlüğü verilerine göre kentte ciddi miktarda süt üretimi yapıldığını ifade etti.

Özcan, Malatya'da günlük yaklaşık bin ton süt üretildiğini anlatarak, "Bu verileri görünce 2019'da süt fizibilite müracaatı gerçekleştirdik ve rapor çıktı. Kentte süt toplama merkezi, özellikle soğuk zincir diye adlandırdığımız tesisin şart olduğunu raporladıktan sonra projenin hayata geçirilmesi için müracaat yaptık. FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu ile organize ettik. Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğüne başvuru yaptık ve müdürlük, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı üzerinden projeyi destekleme kararı aldı." dedi.

"Sütleri sağlıklı şekilde toplayarak fabrikalara nakledeceğiz"

Süt Üreticileri Birliği ile FKA'nın 2014 yılında başlattığı ancak yarım kalan bir projenin bulunduğunu da hatırlatan Özcan, şöyle devam etti:

"Biz şu an 2014'te başlatılan projenin Yeşilyurt ilçesi Şahnahan Mahallesi'ndeki süt toplama merkezi ve depolama alanındayız. FKA'nın o dönem sağladığı 850 bin liralık destek ve Süt Üreticileri Birliğinin sağladığı katkılarla bin metrekare kapalı alan inşa edilmiş, 24 tonluk süt toplama tankları, 2 tonluk ön soğutma tankı ile mahallelerde kurulacak 2 tonluk tanklar alınmış. DAP'ın bize sağladığı destekle 5 noktaya konulacak 2 tonluk süt tanklarının yerlerini Tarım ve Ormancılık İl Müdürlüğü ile yapacağımız toplantıyla belirleyeceğiz ve projeyi başlatacağız. Burada hem üreticinin ürünü değerlendirme imkanını hem de üreticinin devlet desteklerinden maksimum faydalanabileceği her türlü çalışmaları sahaya yayacağız. Paydaşlarımız Süt Üreticileri Birliği ve FKA ile zamanla kent geneline yayılarak, sütleri sahada sağlıklı şekilde toplayarak soğuk zincirle bölgemizdeki süt işleme tesislerine ve sanayideki fabrikalara nakledeceğiz. Üreticinin sütlerini sağlıklı şekilde tüketiciye sunacak projeyi hayata geçiriyoruz. İlk etapta günlük 20 ton süt kapasitesine ulaşabilmeyi planlıyoruz."

"Tarımdaki yatırımları önemsiyoruz"

Özcan, ilk etapta 5 noktada süt toplayacaklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Sadece kuru kayısı üreten bir şehir olmaktan çıkıp, üreticinin ikinci, üçüncü hasat yaptığı bir şehir olmayı planlıyoruz. Dünyadaki kuru kayısı üretim liderliğini, ihracat şampiyonluğunu devam ettirirken bir taraftan da süt toplama ve soğuk zincir sistemiyle de süt hayvancılığında kenti ön plana çıkarmayı planlıyoruz. Borsa Yönetim Kurulu olarak tarımdaki yatırımları önemsiyoruz."