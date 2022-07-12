Bu arada, araçtakilerin Akçadağ ilçesindeki bir cenaze törenine katılmak üzere Ankara 'dan yıla çıktıkları öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Malatya'da tabelaya çarpan otomobil şarampole düştü, 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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