Malatya'da tabelaya çarpan otomobil şarampole düştü, 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya'da tabelaya çarpan otomobil şarampole düştü, 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

12.07.2022 10:50
Malatya'da tabelaya çarpan otomobil şarampole düştü, 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde otomobilin yön tabelasına çarparak şarampole düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde otomobilin yön tabelasına çarparak şarampole düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Muhammed Enes Korkmaz'ın (19) kullandığı 06 HA 7108 plakalı otomobil, Malatya- Kayseri kara yolu Develi Mahallesi yakınlarında yön tabelasına çarparak şarampole düştü.

Sürücü ile araçta bulunan Fatma Korkmaz (82) olay yerinde yaşamını yitirdi, Ali Korkmaz (50), Raziye Korkmaz (54) ve Selen Bozkuş (16) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralılardan Raziye Korkmaz da kurtarılamadı.

Bu arada, araçtakilerin Akçadağ ilçesindeki bir cenaze törenine katılmak üzere Ankara'dan yıla çıktıkları öğrenildi.

YORUMLAR
500
Edirne'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı Edirne'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı Son Dakika | BALIKESİR - İstanbul-İzmir Otoyolu'nda otomobil bariyere çarptı, 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı (2) Son Dakika | BALIKESİR - İstanbul-İzmir Otoyolu'nda otomobil bariyere çarptı, 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı (2)
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da tabelaya çarpan otomobil şarampole düştü, 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:19 Kuzey Amerika'da heyecan yaratan keşif: Hangi canlıya ait olduğu bilinmeyen bir kafatası ortaya çıktı
12:18 Acı dolu günler... "Bakterileri yüzde 99 öldürür" yazılı paketle makatını silen kamyon şoförü 10 gün boyunca oturamadı
12:17 20 yıl sonra bir ilk: Dolar ile euro eşitlendi
12:11 Hunter, babası Joe Biden'ı da yaktı! Telefonundan çıkan korkunç fotoğraflar ABD'yi sarstı... Babasını pedofili Peter adıyla kaydetmiş
12:04 Fındık bahçesinde elektrik çarptı! Eli tele temas eden çiftçi feci şekilde can verdi
12:02 Mesut Özil kariyerinin bedelini aldı! Sözleşmesini fesih etmesinin ayrıntıları ortaya çıktı
11:48 Işın Karaca, 19 yaş küçük sevgilisini öpücüklere boğdu
20:51 Fahrettin Koca Hekimsen'in silah talebine öfkelendi: Hastayla hekim nasıl hasım gibi gösterilebilir?
20:18 Hatayspor'un genç savunmacısı Fatih Kuruçuk'tan sürpriz transfer! 1.Lig ekibi Bandırmaspor'a imza attı
19:29 Marcao'dan Galatasaray'a duygusal veda: Bu hikaye sonsuza kadar kalbimde kalacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2022 12:27:50. #1.11#
SON DAKİKA: Malatya'da tabelaya çarpan otomobil şarampole düştü, 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement