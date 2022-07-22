Malatya'da taleplere yetişemeyen esnaf, otomobiline karşılık kayısı takas etme kararı aldı! Şaşkına çeviren teklifler geldi - Son Dakika
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Malatya'da taleplere yetişemeyen esnaf, otomobiline karşılık kayısı takas etme kararı aldı! Şaşkına çeviren teklifler geldi

22.07.2022 10:33

Battalgazi'de yaşayan bir esnaf, arkadaş ve yakınlarının kayısı talebine yetişemeyince kayısı alabilmek için otomobilini kayısı ile takas etme yoluna gitti. İlanın büyük ilgi gördüğünü belirten esnaf, "Çok fazla geri dönüş oldu. Kimisi patik kimisi kayısı çekirdeği ile takas edelim teklifinde bulundu. Özellikle kayısı istedim" şeklinde konuştu. Durdu, teklifleri değerlendireceğini belirtti.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde esnaflık yapan Atilla Durdu, bir çok defa aracını satmak için ilan verdi. Durdu, verdiği ilanlarla aracını satamadı. Bu sırada yakınları tarafından gelen yoğun hediyelik kayısı talebine yetişmekte zorlanan Durdu, aracını kuru kayısı ile takas etmek için kolları sıvadı. Aracına "İki ton kuru kayısı ve çekirdeğini verene bu araç verilecektir" ilanı asan esnaf Durdu, ilanın büyük ilgili gördüğünü belirterek gelen teklifleri değerlendireceğini belirtti.

"ÇOK FAZLA GERİ DÖNÜŞ OLDU"

Satamadığı aracını özellikle kayısı ile takas etmek istediğini aktaran esnaf Atilla Durdu, "Arabamı satmak istiyordum. Bir çok kez ilan vermeme rağmen satamadım. Bu sırada arkadaşlarım ve akrabalarım arayarak hediyelik kayısı talebinde bulundu. Talepler yoğun olunca aklıma böyle bir fikir geldi. Aracımın üzerine 'İki ton kuru kayısı ve çekirdeğini verene bu araç verilecektir' ilanı astım ve sosyal medyada paylaştım" dedi.

"ÖZELLİKLE KAYISI İSTEDİM"

Açıklamasının devamında paylaşımının yoğun ilgi gördüğünü belirten Durdu, "Çok fazla geri dönüş oldu. Kimisi patik kimisi kayısı çekirdeği ile takas edelim teklifinde bulundu. Özellikle kayısı istedim. Bugüne kadar beni aramayan akrabalarım ve yakınlarıma göndermek istiyorum" diye konuştu.

İşte Atilla Durdu'nun takasa çıkardığı araç;

Kayısı talebine yetişemeyince aracını kayısı ile takas etme yoluna gitti
Kayısı talebine yetişemeyince aracını kayısı ile takas etme yoluna gitti
Kayısı talebine yetişemeyince aracını kayısı ile takas etme yoluna gitti
Kayısı talebine yetişemeyince aracını kayısı ile takas etme yoluna gitti
Kayısı talebine yetişemeyince aracını kayısı ile takas etme yoluna gitti
YORUMLAR
500
Kayısı talebine yetişemeyince aracını kayısı ile takas etme yoluna gitti Kayısı talebine yetişemeyince aracını kayısı ile takas etme yoluna gitti Kayısı talebine yetişemeyince aracını kayısı ile takas etme yoluna gitti Kayısı talebine yetişemeyince aracını kayısı ile takas etme yoluna gitti
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da taleplere yetişemeyen esnaf, otomobiline karşılık kayısı takas etme kararı aldı! Şaşkına çeviren teklifler geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da taleplere yetişemeyen esnaf, otomobiline karşılık kayısı takas etme kararı aldı! Şaşkına çeviren teklifler geldi - Son Dakika
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