Son Dakika Haberleri: Malatya'da Tarih Eser Operasyonu: 1 Gözaltı

Malatya'da Tarih Eser Operasyonu: 1 Gözaltı

1 saat önce

MALATYA'da, polis ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 125 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da Tarih Eser Operasyonu: 1 Gözaltı, System.String[]
MALATYA'da, polis ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 125 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. 

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler parça kolye, sikke, yüzük, kaşık ve iğnelerden oluşan 125 parça tarihi eser ele geçirdi. Tarihi eserlere el konulurken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

- Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:34 Kaynak: DHA

Malatya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Bakan Pekcan Müjdeyi Verdi! Kadın Girişimcilere Yeni Finansman Paketi Geliyor Volkswagen, 5 Bin Kişiyi İşten Çıkaracak

Facebook 2 Yılda 15 Milyon Kullanıcı Kaybetti Bakan Pekcan: Hal Yasası'nda Çalışmalar Bitti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 16:45:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da Tarih Eser Operasyonu: 1 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]