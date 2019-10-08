Malatya'da tarih eser operasyonu: 1 gözaltı
1 saat önce
MALATYA'nın Yazıhan ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda 129 gümüş sikke ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:25 Kaynak: DHA
MALATYA'nın Yazıhan
ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda 129 gümüş sikke ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yazıhan ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler 129 gümüş sikke ele geçirdi. Tarihi eserlere el konulurken, 1 kişi gözaltına alındı.
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