Son Dakika Haberleri: Malatya'da tarih eser operasyonu: 1 gözaltı
Son Dakika Güncel Malatya'da tarih eser operasyonu: 1 gözaltı

Malatya'da tarih eser operasyonu: 1 gözaltı

1 saat önce

MALATYA'nın Yazıhan ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda 129 gümüş sikke ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da tarih eser operasyonu: 1 gözaltı, System.String[]
MALATYA'nın Yazıhan ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda 129 gümüş sikke ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yazıhan ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler 129 gümüş sikke ele geçirdi. Tarihi eserlere el konulurken, 1 kişi gözaltına alındı.


Yazıhan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:25 Kaynak: DHA
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