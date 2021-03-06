Malatya'da, "Tarihe İz Bırakan Kadınlarımız" sergisi açıldı - Son Dakika

Malatya'da Battalgazi Belediyesince 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel hazırlanan Tarihe İz Bırakan Kadınlarımız isimli fotoğraf sergisi açıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce, bir alışveriş merkezinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne kapsamında düzenlenen ve 36 eserin yer aldığı sergide çeşitli mesleklerde ilk olan kadınların fotoğrafları yer aldı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile Battalgazi Kaymakamı Abdul Kadir Duran'ın açılışını yaptığı sergi 3 gün sürecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Duran, serginin çok anlamlı olduğunu belirterek, serginin açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti,

Güder ise kadının güçlenmesi, kadınlara her alanda eşit fırsat ve olanaklar sağlanması, kalkınmış ve gelişmiş bir toplumun temelini oluşturduğunu belirtti.