MALATYA'DA TARİHİ 'BEŞKONAKLAR' DİMDİK AYAKTA, AYNI SOKAKTAKİ DİĞER BİNALAR YIKILDI - Son Dakika
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MALATYA'DA TARİHİ 'BEŞKONAKLAR' DİMDİK AYAKTA, AYNI SOKAKTAKİ DİĞER BİNALAR YIKILDI

26.02.2023 11:17
MALATYA'DA TARİHİ 'BEŞKONAKLAR' DİMDİK AYAKTA, AYNI SOKAKTAKİ DİĞER BİNALAR YIKILDI

KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen iki depremin etkili olduğu Malatya'da, 'Beşkonaklar' olarak adlandırılan tarihi binalar dimdik ayakta dururken, aynı sokaktaki bazı binalar ise tamamen yıkıldı veya hasar gördü.

KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen iki depremin etkili olduğu Malatya'da, 'Beşkonaklar' olarak adlandırılan tarihi binalar dimdik ayakta dururken, aynı sokaktaki bazı binalar ise tamamen yıkıldı veya hasar gördü.

Malatya'da etkili olan deprem nedeniyle 1500'ün üzerinde bina yıkıldı. Battalgazi ilçesi Saray Mahallesi'ndeki 'Beşkonaklar' olarak bilinen yaklaşık 120 yıl önce Malatyalı Hacı Sait Efendi (Turfanda) tarafından yaptırılan binalar ise dimdik ayakta dururken, aynı sokaktaki bazı binalar ise yıkıldı veya hasar gördü. Saray Mahallesi'nde yaklaşık 20 yıldır oturan Cumali Buzludağ, Tarihi binalar olduğu gibi duruyor, hiçbir şey yok. Diğer binalar ise yeni binalardı, bazıları yıkıldı. Fark bu demek ki dedi.

'Beşkonaklar' yapıldığı dönemlerde ve daha sonra da kentin önde gelen ailelerinin oturmasıyla biliniyor, bugün müze olarak kullanılan, sanatsal etkinliklerin yapıldığı bina içerisinde kafe de yer alıyor. (DHA)

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: MALATYA'DA TARİHİ 'BEŞKONAKLAR' DİMDİK AYAKTA, AYNI SOKAKTAKİ DİĞER BİNALAR YIKILDI - Son Dakika
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