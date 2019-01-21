Son Dakika Haberleri: Malatya'da Tarihi Eser Kaçakçılığı

Malatya'da Tarihi Eser Kaçakçılığı

51 dakika önce

Malatya'da gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Malatya'da Tarihi Eser Kaçakçılığı, System.String[]
Malatya'da gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Malatya il Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "Tarihi Eser Kaçakçılığına" yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 305 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen Sikke, Tabak, Bileklik benzeri metal obje ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "2863 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten yasal işlem yapıldığı belirtildi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:59 Kaynak: İHA

Malatya, 3. Sayfa
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