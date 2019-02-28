Malatya'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu
1 saat önce
Malatya'da polis ekipleri tarafından yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Roma Dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi.
Malatya
'da polis ekipleri tarafından yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Roma
Dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma yapıldı.
Yapılan çalışmalar neticesinde Bizans ve Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen kolye ve sikkelerden oluşan 20 adet tarihi eser ele geçirildi. Konu ile ilgili 1 şüpheli hakkında suçundan yasal işlem yapıldı. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 05:00 Kaynak: İHA
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