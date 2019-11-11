Son Dakika Haberleri: Malatya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
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Malatya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

7 saat önce

Malatya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu, System.String[]

Malatya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları belirlenen kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Farklı tarihlerde ve farklı adreslere düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin evleri ile araçlarında arama yapıldı.

Ekipler, bin 683 tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke, yüzük ve obje ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 10:54 Kaynak: AA
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