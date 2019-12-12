Malatya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Malatya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı

6 saat önce

Malatya'nın Kale ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen zanlı gözaltına alındı.

Malatya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı, System.String[]

Malatya'nın Kale ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen zanlı gözaltına alındı.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kale ilçesi Kömürhan Köprüsü yol kontrol noktasında, şüpheli bir aracı durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, bagajda, 1 tabanca ve bu tabancaya ait şarjör ile 63 mermi, çeşitli çaplarda 10 fişek, 8 değişik renk ve ebatta tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen doğal taş parçaları, 56 sikke, 2 yer altı tarama sistemi cihazı, 1 el dedektörü ve 1 bilgisayar ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.

Jandarma, Malatya, Kale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 04:10 Kaynak: AA
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