Malatya'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 1919 parça malzeme ele geçirildi - Son Dakika

Malatya'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 1919 parça malzeme ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Darende ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli şahsın aracında ve üzerlerinde arama yaptı.

Aramada tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 1907 gümüş sikkeyle 12 obje olmak üzere 1919 malzeme ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler adli mercilerce serbest bırakıldı.