Malatya'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 19 sikke ve metal obje ele geçirildi - Son Dakika

Malatya'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 19 sikke ve metal obje ele geçirildi
25.02.2021 21:59
Malatya'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 19 sikke ve metal objenin ele geçirilmesiyle ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 19 sikke ve metal objenin ele geçirilmesiyle ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, bir kişinin sosyal medya hesabı üzerinden tarihi eserlerin görüntülerini paylaştığını tespit etti.
Şüphelinin ikametine operasyon düzenleyen ekipler, tarihi eser olduğu değerlendirilen 19 sikke ve metal obje ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli C.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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