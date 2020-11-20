Malatya'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

Malatya'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

MALATYA'da, jandarma tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 181 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

MALATYA'da, jandarma tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 181 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, ismi açıklanmayan bir şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 3 altın sikke, bronz çağ dönemine ait üzerinde mühür bulunan 12 yüzük, bronz çağ dönemine ait 5 erkek yüzüğü, Roma dönemine ait 36 sikke, Bizans dönemine ait 36 sikke, Helenistik döneme ait 4 sikke ve 2 gümüş Atina sikkesi ile 83 sikke ele geçirildi. Tarihi eserler Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, gözaltına alınan şüphelinin sorgusuna başlandı.



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