Malatya'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
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Malatya'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

15.04.2022 13:50
Malatya'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

Malatya'da jandarma ekipleri yaptığı tarihi eser operasyonunda bir kişyi gözaltına aldı.

Malatya'da jandarma ekipleri yaptığı tarihi eser operasyonunda bir kişyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Battalgazi İlçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bir şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada, Roma dönemine ait 190 adet sikke, 10 adet yüzük, 3 adet mühür, 20 adet obje ele geçirildi.

Şahsın gözaltına alındığı belirtilirken, adli işlemlerine devam edildiği kaydedildi. - MALATYA

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Malatya'da Roma dönemine 223 parça eser ele geçirildi Malatya'da Roma dönemine 223 parça eser ele geçirildi Son dakika haberi | Malatya'da FETÖ operasyonu: 1 gözaltı Son dakika haberi | Malatya'da FETÖ operasyonu: 1 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
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