Son Dakika Haberleri: Malatya'da Tarihi Eser Operasyonu: 2 Gözaltı

Malatya'da Tarihi Eser Operasyonu: 2 Gözaltı

16 dakika önce

MALATYA'da polisin düzenlediği tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda sikke, tabak ve bileklikten oluşan 305 metal obje ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da Tarihi Eser Operasyonu: 2 Gözaltı, System.String[]
MALATYA'da polisin düzenlediği tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda sikke, tabak ve bileklikten oluşan 305 metal obje ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, kent merkezinde ismi açıklanmayan şüphelilerin bulunduğu adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada sikke, tabak ve bileklikten oluşan 305 metal obje ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

- Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:02 Kaynak: DHA

Malatya, Güncel
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