Malatya'da Tarihi Eser Operasyonu

Malatya'da düzenlenen operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen kolye ve sikkelerden oluşan 20 tarihi eser ele geçirildi.

Malatya'da düzenlenen operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen kolye ve sikkelerden oluşan 20 tarihi eser ele geçirildi.



Malatya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.



Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen kolye ve sikkelerden oluşan 20 tarihi eseri ele geçirdi.



Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Bakan Selçuk, Elektrik Desteği Ödemesinin 1 Mart'ta Başlayacağını Bildirdi

Köprü Cezalarının İadesi İçin Son Başvuru Tarihi Bugün

Vergi Daireleri Bugün 21.00'e Kadar Açık Olacak

İstanbul'da Çocuğu Olmayan Ailelere Taşıyıcı Annelik Yapan Şebeke Çökertildi