Son Dakika Haberleri: Malatya'da Tarihi Eser Operasyonu

Malatya'da Tarihi Eser Operasyonu

21 dakika önce

Malatya'da bir evde aralarında kolye, sikke, yüzük, kaşık ve iğne gibi objelerin de bulunduğu 125 tarihi eser ele geçirildi.

Malatya'da Tarihi Eser Operasyonu, System.String[]
Malatya'da bir evde aralarında kolye, sikke, yüzük, kaşık ve iğne gibi objelerin de bulunduğu 125 tarihi eser ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığını belirledikleri bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda yapılan aramalarda tarihi eser olduğu değerlendirilen kolye, sikke, yüzük, kaşık ve iğneden oluşan 125 metal obje ele geçirildi.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:02 Kaynak: AA

Malatya, Güncel
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