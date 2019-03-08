Malatya'da Tarihi Eser Operasyonu

Malatya'da bir evde aralarında kolye, sikke, yüzük, kaşık ve iğne gibi objelerin de bulunduğu 125 tarihi eser ele geçirildi.

Malatya'da bir evde aralarında kolye, sikke, yüzük, kaşık ve iğne gibi objelerin de bulunduğu 125 tarihi eser ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığını belirledikleri bir eve operasyon düzenledi.



Operasyonda yapılan aramalarda tarihi eser olduğu değerlendirilen kolye, sikke, yüzük, kaşık ve iğneden oluşan 125 metal obje ele geçirildi.



Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son Dakika! Bakan Pekcan Müjdeyi Verdi! Kadın Girişimcilere Yeni Finansman Paketi Geliyor

Volkswagen, 5 Bin Kişiyi İşten Çıkaracak

Facebook 2 Yılda 15 Milyon Kullanıcı Kaybetti

Bakan Pekcan: Hal Yasası'nda Çalışmalar Bitti