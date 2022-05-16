Malatya'da tarihi eser operasyonunda 25 obje ele geçirildi - Son Dakika
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Malatya'da tarihi eser operasyonunda 25 obje ele geçirildi

16.05.2022 11:48
Malatya'da tarihi eser operasyonunda 25 obje ele geçirildi

Malatya'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen kılıç, sikke, kolye, yüzük ve sandığın da bulunduğu 25 obje ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen kılıç, sikke, kolye, yüzük ve sandığın da bulunduğu 25 obje ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma ve Darende İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Kimliği tespit edilen zanlının ev, araç ve eklentilerindeki aramada tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 2 kılıç, 2 yüzük, 13 sikke, 4 obje, birer kolye, gama, bakır işlemeli tabak ve sandık ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Jandarma, Hisarcık, Darende, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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