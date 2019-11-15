Son Dakika Haberleri: Malatya'da tarihi eser ve uyuşturucu hap ele geçirildi
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Malatya'da tarihi eser ve uyuşturucu hap ele geçirildi

6 saat önce

Malatya'da polis ekiplerince kent merkezinde yapılan denetimlerinde Helenistik, Osmanlı ve Bizans dönemlerine ait 26 sikke ile 330 uyuşturucu hap bulundu.

Malatya'da tarihi eser ve uyuşturucu hap ele geçirildi, System.String[]

Malatya'da polis ekiplerince kent merkezinde yapılan denetimlerinde Helenistik, Osmanlı ve Bizans dönemlerine ait 26 sikke ile 330 uyuşturucu hap bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde Cezmi Kartay Caddesi üzerinde şüpheli görerek durdurdukları şahsın üzerini aradı.

Ekipler, üst aramasında Helenistik, Osmanlı ve Bizans dönemlerine ait 26 adet sikke ele geçirdi.

Gözaltına alına şüpheli N.Ş'nin daha önce kaçak kazı yapmaktan sabıka kaydının bulunduğu tespit edildi.

Şüpheli N.Ş, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

330 adet uyuşturucu hap ele geçirdi

Yine kent merkezinde Cevherizade Mahallesi'nde bir şüphelinin üzerinde yapılan aramada 330 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Helenistik, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:10 Kaynak: AA
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