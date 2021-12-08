Malatya'da tarihi yapılar ayağa kaldırılıyor - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu dönemi eserlerinden Usta Şagirt Kümbeti'nde onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından tescil edilerek Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyon projeleri hazırlanan Usta Şagirt Kümbeti'nin peyzaj çalışmalarıyla birlikte restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Usta Şagirt Kümbeti'ni ayağa kaldırmak için yapılan çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya'daki birçok tarihi eseri ayağa kaldırdıkları gibi burada da önemli çalışmalar yapılacağını ve çalışmaların mayıs ayında tamamlanacağını belirtti.

Kültürel mirası ayağa kaldırarak ecdat yadigar eserlerin gelecek nesillere aktarılması için çalıştıklarını vurgulayan Selahattin Gürkan, şunları kaydetti:

"Diğer birçok tarihi yapıda olduğu gibi Usta Şagirt Kümbeti'nin de uzun zamandan bu yana proje çalışmalarını başlatmıştık. Yaklaşık 6 bin metrekarelik bir alanda peyzaj düzenlemesi ve kümbet çalışmaları yapılıyor. İnşallah bu çalışmalarımız da bitince ecdat yadigarı olan eserlerin kendi haline terk edilmeden gelecek kuşaklara aktarma noktasındaki görevimizi de ifa etmiş oluruz. Usta Şagirt Kümbeti de kültür envanterimizin sayfaları içerisinde yerini alacaktır. Bundan sonra da Malatya genelinde kültür ve tarihi eserlerimiz olan kültürel mirasımızın ayağa kaldırılması ve korunması noktasında bütün gayret ve çabalarımızı arkadaşlarımızla birlikte göstereceğiz."

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay da bir ay önce başladıkları restorasyon kapsamında peyzaj düzenlemeleri için gerekli olan duvarları yaptıklarını, şu anda kümbeti tamamlama sürecine başladıklarına işaret ederek, "Kümbetteki çalışmalar devam ediyor ve inşallah bahar aylarında çalışmalarımızı tamamlayacağız." ifadesini kullandı.