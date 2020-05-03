Malatya'da tarım aracı devrildi: 1 ölü - Son Dakika

Malatya'nın Kuluncak ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.
Ahmet Turan Şekerci'nin (70) kullandığı "pat pat" adı verilen tarım aracı, ilçeye bağlı Karaçayır Mahallesi'nde devrildi.
Tarım aracının altında kalan Şekerci, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Şekerci'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Şekerci'nin cenazesi, jandarmanın incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına gönderildi.