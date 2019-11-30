Son Dakika Haberleri: Malatya'da tarım arazileri havadan izleniyor
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Malatya'da tarım arazileri havadan izleniyor

6 saat önce

Drone ile tarım arazilerinin izlenmeye başlandığı Malatya'da yeni proje ise daha kapsamlı İnsansız Hava Araçları (İHA) olacak.

Malatya'da tarım arazileri havadan izleniyor, System.String[]

Drone ile tarım arazilerinin izlenmeye başlandığı Malatya'da yeni proje ise daha kapsamlı İnsansız Hava Araçları (İHA) olacak.


Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, tarımsal alanlarını drone ile izlemeye başladıklarını belirterek, "Şu anda dron ile havadan tarım arazilerini takip ediyoruz. Gelecekte ilimizde tarımsal faaliyetlerin daha etkin ve kısa zamanda yapılabilmesi için müdürlüğümüz projeleri arasında yer alan, daha kapsamlı İnsansız Hava Araçları (İHA) ile tarım arazileri izlenerek, daha etkili inceleme gerçekleştirilecektir. Biz bu araçlar sayesinde ilimizin tarımsal varlığını tam olarak tespit edebileceğiz. Örneğin kayısı ağacı sayısını net olarak belirleyeceğiz ve gözlemlemeler neticesinde rekolte tahminlerini daha doğru olarak yapacağız. Yalnızca kayısı değil tüm ürün desenimizin tespitini ve takibini yapacağız" dedi.


Macit, arazilerin havadan taranarak uzaktan algılama ile hangi alanların suya, hangi alanların ilaçlamaya ihtiyaç duyduğunu tespit edebileceklerini vurgulayarak, "İHA'lar ile havadan ihtiyaca göre sulama ve ilaçlama da yapabileceğiz" diye konuştu. - MALATYA

Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 11:15 Kaynak: İHA
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