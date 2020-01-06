Malatya'da tarım desteği artacak - Son Dakika
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Malatya'da tarım desteği artacak

7 saat önce

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Malatya'nın bir tarım kenti olduğunu dile getirerek 2020 yılında özellikle hayvan sayısının artırılmasına yönelik desteklerin artırılacağına işaret etti.

Malatya'da tarım desteği artacak, System.String[]

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Malatya'nın bir tarım kenti olduğunu dile getirerek 2020 yılında özellikle hayvan sayısının artırılmasına yönelik desteklerin artırılacağına işaret etti.


Milletvekili Ahmet Çakır, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın'ı ziyaret ederek sektörün sorunları hakkında bilgiler aldı. Burada konuşan Birlik Başkanı İhsan Akın, Milletvekili Çakır'ın, geçmiş belediye başkanlığı döneminde kentte tarımın gelişmesi adına önemli projelere imza attığını anımsattı.


Malatya'daki yetiştiriciler adına Çakır'a teşekkür eden Akın, gıda ve suyun bir kez daha önemine dikkat çekerek "Bizlerde bu noktada sosyal çalışmalar yaparak yetiştiricilerimizin sıkıntılarını yetkililere aktarıyoruz. Destek olan siyasilere teşekkür ediyoruz" dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da önem verdiği küçükbaş hayvan sayısının artırılması konusunda da Malatya'da bir çalışma olduğunu kaydeden Akın, "Bu noktada gerek soy kütüğü olsun gerekse damızlık veriminin artırılması ve sürü büyütülmesi ile ilgili önemli destekler sağlanacak. Bizler üretelim devletimiz bizlere destek olsun" şeklinde konuştu.


Milletvekili Ahmet Çakır ise üreticilerin daha bilinçlenmesi ve hükümetin çıkardığı teşviklerden daha doğru bir şekilde faydalanılması adına birliklerin önemli görevler üstlendiğini söyledi. Birliklerden gelen sorunları çözüme kavuşturmak adına gayret gösterdiklerini belirten Çakır, "Hayvancılık noktasında Malatya'mızın ciddi bir gelişme gösterdiğini biliyoruz. Hayvan sayılarının artırılmasıyla bunu ok daha iyi görüyoruz. Önümüzdeki dönemlerde çıkacak olan üretici desteklerinde Malatya'mızın en büyük desteği alması için gayret göstereceğiz. Biz bu noktada bu destekleri Malatya'mıza çekersek kenti ekonomik olarak da geliştirmiş olacağız" diye konuştu.


Milletvekili Çakır'ın ziyaretine AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile Kadın ve Gençlik Kolları yönetimi de eşlik etti. - MALATYA

Milletvekili, Ahmet Çakır, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 04:47 Kaynak: İHA
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