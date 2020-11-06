Malatya'da tarım ve hayvancılığa ilgi artıyor - Son Dakika

Malatya'da tarım ve hayvancılığa ilgi artıyor

06.11.2020 13:59
Malatya'da tarım ve hayvancılığa ilgi artıyor, System.String[]

Malatya Tarım Platform Başkanı İhsan Akın, tarım ve hayvancılığa ilginin arttığını belirterek, "Tarım ve hayvancılıkta sürdürülebilirliğin sağlanması hayvancılığa ve tarıma yönelişin son zamanlarda lokal olarak artması, bizleri sevindirmiştir" dedi.

Malatya Tarım Platform Başkanı İhsan Akın, tarım ve hayvancılığa ilginin arttığını belirterek, "Tarım ve hayvancılıkta sürdürülebilirliğin sağlanması hayvancılığa ve tarıma yönelişin son zamanlarda lokal olarak artması, bizleri sevindirmiştir" dedi.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği yönetim kurulu üyesi, Malatya Tarım platformu ve Birlik başkanı ihsan Akın, birlik binasında yaptığı yaptığı açıklamada, "2020 yılı Tarımsal Desteklemelere ilişkin 5488 sayılı Tarım Kanununun 19. Maddesine gereğince alınan 3190 sayılı kararın, 5 Kasım 2020 tarihinde açıklanması gıda ve suyun en değerli olduğu bir zamanda sektörümüzün desteklenmesi, yetiştiricilerimizin problemlerinin çözümü noktasında katkıda bulunulması ve Tarım ve Hayvancılıkta sürdürülebilirliğin sağlanması hayvancılığa ve tarıma yönelişin son zamanlarda lokal olarak artması, Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği yönetim kurulu üyesi, Malatya Tarım platformu ve Birlik Başkanı olarak bizleri sevindirmiştir" ifadelerine yer verdi.

Bu anlamda geçmiş yıllarda 25 TL olan anaç koyun keçi desteğinin 2020 yılında arttırılarak anaç koyun başına 30 TL, 25 olan keçi desteğinin ise 35 TL'ye çıkarıldığını bildiren Akın, "Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı tarım ürünleri, hububat yem bitkileri gibi desteklenmesi ve artırım yapılması sektörümüz için önemli bir gelişmedir. Küçükbaş hayvancılık ile uğraşan yetiştiricilerimizin ve çobanlarımızın sigorta kapsamında desteklenmesi noktasında Çoban İstihdam desteği olarak 100 baş anaç hayvan varlığı olan üreticilere veya çobanlarına verilen 5 bin TL desteğin devam etmesi ve ilk defa 2019 yılında desteklemesi verilen Sürü büyütme ve yenileme desteği ise bir önceki yıla göre hayvan sayısını kendi işletmesi dahilinde arttıran üreticilere yine hayvan başına 100 TL ödenmesi ve Ülkesel hayvan ıslahı desteği projesinde şartları yerine getiren projede olan yetiştiriciler destek almaktadır. Ayrıca küçükbaş hayvanlarda soy kütüğü ve ön soy kütüğü desteği kapsamında da verim kaydı tutulan hayvan ve bu işletmelerden yetiştirilen koç- tekeleri alan yetiştiricilere önemli destekler verilecektir" şeklinde açıklama yaptı.

Açıklanan tarımsal desteklerden üreticilerin azami ölçüde yararlanmalarını isteyen Akın, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Bu anlamda geçmiş yıllarda olduğu gibi tarım ve hayvancılık ile uğraşan tüm üretici, yetiştirici ve çiftçilerimiz adına başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli ve ekibine, her zaman üreticilerimizin yetiştiricilerimizin çifçilerimizin yanında olan Malatya Milletvekilimiz MKYK üyesi olan Sn. Öznur Çalık ve bu bağlamda tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." - MALATYA

Malatya'da tarım ve hayvancılığa ilgi artıyor

Türk Lirası, Türkiye, Malatya, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Malatya'da tarım ve hayvancılığa ilgi artıyor - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Son Dakika! Rekabet Kurumu, elektronik pazar yeri Sahibinden.com için soruşturma başlattı Hayatını kaybeden Timur Selçuk'un eşi Handan Selçuk'tan yürek yakan açıklama: Sabaha karşı ölü bulduk Sinop Valisi artan korona vakaları sonrasında vatandaşları uyardı: Kurban olurum tedbirli olalım Balıkçıların ağına takılan insan boyunda balık görenleri şaşırtıyor Koronavirüsü dize getiren ülkede vatandaşlar tıka basa dolu tribünde maç izledi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti İBB ve Fatih zabıtaları birbirine girdi! Kameralar tarafından kaydedilen kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu Meteoroloji'den tedirgin eden rapor! Son 50 yılın en sıcak ekim ayı yaşandı
Sağ üst ön adalesinde zorlanma yaşayan Falcao Sivasspor maçında yok Sağ üst ön adalesinde zorlanma yaşayan Falcao Sivasspor maçında yok         
13:48
Twitter ve Facebook ile Trump arasındaki savaş büyüyor! Paylaşımları engellenince Twitter ve Facebook ile Trump arasındaki savaş büyüyor! Paylaşımları engellenince "Kontrolden çıktı" dedi         
13:40
Kremlin'den Putin açıklaması: Sağlık durumu mükemmel, istifa etmeyecek Kremlin'den Putin açıklaması: Sağlık durumu mükemmel, istifa etmeyecek         
13:13
Son Dakika: F.Bahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, şike davasından beraat etti Son Dakika: F.Bahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, şike davasından beraat etti         
12:39
Usta müzisyen Timur Selçuk hayatını kaybetti Usta müzisyen Timur Selçuk hayatını kaybetti         
12:16
2021 yılındaki asgari ücretin belirlenmesi için ilk adım atıldı! Bakan Selçuk'tan açıklama var 2021 yılındaki asgari ücretin belirlenmesi için ilk adım atıldı! Bakan Selçuk'tan açıklama var         
11:48
Yer altı su seviyesinin yükseldiği Adana'da tehlike büyüyor! Binaların taşıyıcı kolonları çürümeye başladı Yer altı su seviyesinin yükseldiği Adana'da tehlike büyüyor! Binaların taşıyıcı kolonları çürümeye başladı         
11:08
Çılgın Bediş dizisinin Kapıcı Abdül'ü Abdülhamit Danışır, trafikte kitap satarken görüntülendi Çılgın Bediş dizisinin Kapıcı Abdül'ü Abdülhamit Danışır, trafikte kitap satarken görüntülendi         
10:58
Kardeşiyle birlikte olduğu kocasının mezarı başında cinayet itirafında bulmuştu, ifadesi kan dondurdu Kardeşiyle birlikte olduğu kocasının mezarı başında cinayet itirafında bulmuştu, ifadesi kan dondurdu         
10:52
Eşine ve çocuklarına işkence çektiren bağımlı babadan korkunç itiraf: Evde muska bulunca kemer ve sopayla dövdüm Eşine ve çocuklarına işkence çektiren bağımlı babadan korkunç itiraf: Evde muska bulunca kemer ve sopayla dövdüm         
10:50
ABD'den Konya'ya gelerek eski karısının eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ABD'den Konya'ya gelerek eski karısının eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet         
10:37
Fiyatı altınla yarışan kestanenin tanesi 1 liraya satılıyor Fiyatı altınla yarışan kestanenin tanesi 1 liraya satılıyor         
09:46
TRT, TRT, "Azerbaycan sivillere saldırıyor" KJ'sini yazan personelin işine son verdi         
09:33
ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti         
09:24
Alev Alev dizisindeki gerçek yangın sahnesi izleyicilerden tam not aldı Alev Alev dizisindeki gerçek yangın sahnesi izleyicilerden tam not aldı         
08:26
Yayladan köye inen kurt sürüsü, çoğu hamile 18 koyunu parçaladı Yayladan köye inen kurt sürüsü, çoğu hamile 18 koyunu parçaladı         
08:10
Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "maymun" talebi gülümsetti         
17:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2020 14:08:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya'da tarım ve hayvancılığa ilgi artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei