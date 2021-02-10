Malatya'da Tarıma Dayalı İhtisas OSB kurulacak - Son Dakika

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Malatya'nın Yazıhan ilçesinde kurulacak Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB'nin 2021 yılı yatırım programına alındığını belirtti.

Çalık, yazılı açıklamasında, Malatya'nın tarım ve hayvancılık sektörüne büyük katkı sağlayacak Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB'nin Yazıhan ilçesi Mısırdere Mahallesi'nde 3 bin 200 dekar alana kurulacağını vurguladı.

142 işletme ve yaklaşık 20 bin büyükbaş hayvan kapasiteli olacak OSB'de et entegresinden yem üretim fabrikasına kadar birçok işletmenin yer alacağını belirten Çalık, "Tarım ve Orman Bakanlığının 2021 yılı yatırım programına alınan ve yıl içerisinde altyapı ihalesinin yapılmasının planlandığı OSB'de hayvan gübresinden enerji üretimi için biyogaz tesisi, hayvan sağlığı karantina bölgesi, marketler, yem bitkilerinin işlenmesi için yem fabrikası gibi birçok işletme olacak." açıklamasında bulundu.

Çalık, projenin tam donanımlı, kendi kendine yetebilen, yenilenebilir ve sıfır atık prensibi ile çevreye duyarlı bir tarım ve sanayi entegrasyon uyumlu olacağını belirterek, "Burada 1000 kişiye yakın istihdam sağlanacak, örgütlü, sağlıklı, kaliteli ve rekabetçi üretim ortamı oluşturulacak." ifadesini kullandı.

Öte yandan Çalık, son 18 yılda Malatyalı çiftçilere 1 milyar 742 milyon lira tarımsal destek verdiklerini de kaydetti.