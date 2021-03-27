Malatya'da tartıştığı kişi tarafından tüfekle vurulan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika

Malatya'da tartıştığı kişi tarafından tüfekle vurulan şahıs hayatını kaybetti

MALATYA - Malatya'da tartıştığı kişi tarafından tüfekle sırtından vurulan 1 kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 01.30 sularında Yeşilyurt ilçesine bağlı Gündüzbey Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, iki gün önce yaşanan bir hadisinin ardından Cihan Şakar, U.K. ile görüşmek için şahsın ikametinin bulunduğu Hıdıroğlu Sokağa gitti. Burada yaşanan tartışmanın ardından U.K. tarafından pompalı tüfekle açılan ateş sonucunda sırtında isabet alan Cihan Şakar ağır yaralanırken U.K. olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Cihan Şakar kaldırıldığı Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ekipler olay yerinde yaptığı incelemede bir adet pompalı tüfek bulurken, hayatını kaybeden Cihan Şakar'ın çok sayıda suç kaydının bulunduğu ve cezaevinde yeni çıktığı ileri sürüldü.

Cihan Şakar'ın cenazesi hastanedeki işlemlerin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Ekiplerin olayın şüphelisini yakalamak için başlatmış olduğu çalışma sürüyor.